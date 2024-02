FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,90 Prozent höher bei 7 681,01 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 612,86 Punkten, nach 7 612,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 693,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 612,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 689,61 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 417,76 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2023, den Stand von 7 836,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 0,525 Prozent nach. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 5,46 Prozent auf 4,79 GBP), Weir Group (+ 4,15 Prozent auf 18,33 GBP), Prudential (+ 3,84 Prozent auf 8,49 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,46 Prozent auf 1,11 GBP) und Kingfisher (+ 3,43 Prozent auf 2,17 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Pearson (-2,99 Prozent auf 9,40 GBP), BT Group (-2,50 Prozent auf 1,07 GBP), Entain (-2,40 Prozent auf 9,66 GBP), Coca-Cola HBC (-1,51 Prozent auf 22,90 GBP) und 3i (-1,07 Prozent auf 23,16 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 93 512 716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 187,485 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

