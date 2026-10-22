Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 22.10.2026 15:58:50

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,02 Prozent fester bei 10 754,91 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,251 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 752,55 Punkten, nach 10 752,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 756,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 669,39 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 1,17 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 708,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der FTSE 100 10 716,97 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 515,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,08 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 7,37 Prozent auf 94,38 GBP), Rentokil Initial (+ 5,91 Prozent auf 3,33 GBP), IG Group (+ 3,22 Prozent auf 9,61 GBP), BT Group (+ 2,86 Prozent auf 2,13 GBP) und Smith Nephew (+ 1,84 Prozent auf 11,09 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-4,92 Prozent auf 36,51 GBP), Fresnillo (-4,79 Prozent auf 25,06 GBP), Antofagasta (-4,56 Prozent auf 30,77 GBP), Endeavour Mining (-3,45 Prozent auf 39,79 GBP) und Rio Tinto (-2,88 Prozent auf 62,95 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 24 746 699 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 282,969 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Antofagasta plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 36,14 0,42% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 143,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,90 2,63% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,52 0,84% BT Group plc
Endeavour Mining PLC 45,61 -3,70% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 28,24 -5,87% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,14 -0,60% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 11,27 -2,09% IG Group Holdings PLC
Lloyds Banking Group 1,19 -0,46% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 113,50 1,57% London Stock Exchange (LSE)
Rentokil Initial PlcShs 4,06 -0,17% Rentokil Initial PlcShs
Rio Tinto plc 74,70 -0,21% Rio Tinto plc
Smith & Nephew plc 13,70 1,48% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 690,36 -0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen