FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,02 Prozent fester bei 10 754,91 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,251 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 752,55 Punkten, nach 10 752,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 756,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10 669,39 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 1,17 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 708,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der FTSE 100 10 716,97 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 515,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,08 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 7,37 Prozent auf 94,38 GBP), Rentokil Initial (+ 5,91 Prozent auf 3,33 GBP), IG Group (+ 3,22 Prozent auf 9,61 GBP), BT Group (+ 2,86 Prozent auf 2,13 GBP) und Smith Nephew (+ 1,84 Prozent auf 11,09 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-4,92 Prozent auf 36,51 GBP), Fresnillo (-4,79 Prozent auf 25,06 GBP), Antofagasta (-4,56 Prozent auf 30,77 GBP), Endeavour Mining (-3,45 Prozent auf 39,79 GBP) und Rio Tinto (-2,88 Prozent auf 62,95 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 24 746 699 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 282,969 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at