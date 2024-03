FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der FTSE 100 am Mittwoch zum Handelsschluss.

Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,76 Prozent auf 7 624,98 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,394 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 683,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 683,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 693,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 620,37 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Wert von 7 635,09 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.11.2023, den Wert von 7 455,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 876,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,25 Prozent ein. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 3,32 Prozent auf 3,71 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,44 Prozent auf 1,18 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,18 Prozent auf 38,94 EUR), Beazley (+ 1,87 Prozent auf 6,53 GBP) und Kingfisher (+ 1,39 Prozent auf 2,34 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen StJamess Place (-18,55 Prozent auf 5,06 GBP), Reckitt Benckiser (-13,29 Prozent auf 50,62 GBP), Smith Nephew (-5,88 Prozent auf 10,49 GBP), Taylor Wimpey (-4,77 Prozent auf 1,34 GBP) und Halma (-3,68 Prozent auf 22,78 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 150 129 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 185,996 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

