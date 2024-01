FTSE 100 aktuell: FTSE 100 letztendlich fester

Am Donnerstag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,53 Prozent auf 7 723,07 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,396 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 682,33 Punkten, nach 7 682,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 728,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 678,84 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,132 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 512,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 412,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 585,19 Punkten auf.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Next (+ 5,79 Prozent auf 85,50 GBP), Beazley (+ 4,27 Prozent auf 5,49 GBP), Schroders (+ 2,25 Prozent auf 4,32 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,01 Prozent auf 18,51 GBP) und BAE Systems (+ 1,90 Prozent auf 11,56 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-23,00 Prozent auf 1,20 GBP), Croda International (-4,40 Prozent auf 46,67 GBP), Frasers Group (-3,56 Prozent auf 8,40 GBP), Flutter Entertainment (-1,97 Prozent auf 155,36 EUR) und Fresnillo (-1,84 Prozent auf 5,43 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 70 522 103 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 194,317 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at