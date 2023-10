FTSE 100 aktuell: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Heute zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,81 Prozent fester bei 7 682,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 620,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 620,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 687,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 620,03 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 2,50 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 12.09.2023, einen Stand von 7 527,53 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Stand von 7 416,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, stand der FTSE 100 noch bei 6 826,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,69 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. 7 206,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell CRH (+ 2,85 Prozent auf 48,40 GBP), BP (+ 2,81 Prozent auf 5,35 GBP), Endeavour Mining (+ 2,66 Prozent auf 16,19 GBP), Rio Tinto (+ 2,04 Prozent auf 51,58 GBP) und United Utilities (+ 1,77 Prozent auf 9,91 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Taylor Wimpey (-3,91 Prozent auf 1,12 GBP), Barclays (-2,63 Prozent auf 1,53 GBP), Kingfisher (-0,99 Prozent auf 2,10 GBP), WPP 2012 (-0,96 Prozent auf 7,39 GBP) und Standard Chartered (-0,79 Prozent auf 7,52 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 900 423 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,707 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

2023 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at