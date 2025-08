FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BP von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 360 auf 465 Pence je Aktie angehoben. Nach dem guten zweiten Quartal des Ölkonzerns sieht Analyst Werner Eisenmann am Dienstag einige Fantasie bezüglich weiterer Restrukturierungsprogramme, der Forderungen von aktivistischen Investoren, einer möglichen Übernahme und erfolgreichen Verkaufstransaktionen. Ferner gebe es bereits Erfolge bei Kosteneinsparungen und der Fokussierung auf den fossilen Bereich./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





