FTSE 100 aktuell: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen

Aktuell zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,32 Prozent auf 8 455,12 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,646 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 428,13 Punkten, nach 8 428,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 8 427,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 474,41 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,253 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 965,53 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.02.2024, den Wert von 7 597,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 777,70 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,50 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 7,61 Prozent auf 37,34 GBP), Imperial Brands (+ 4,95 Prozent auf 19,72 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,59 Prozent auf 96,85 GBP), Segro (+ 4,55 Prozent auf 9,28 GBP) und Flutter Entertainment (+ 4,25 Prozent auf 165,50 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Burberry (-5,38 Prozent auf 11,25 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-3,43 Prozent auf 5,30 GBP), Compass Group (-3,06 Prozent auf 22,50 GBP), StJamess Place (-1,97 Prozent auf 4,87 GBP) und Ocado Group (-1,37 Prozent auf 3,65 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93 066 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,071 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at