FTSE 100 aktuell: FTSE 100 startet mit Verlusten

Am Montag steht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,04 Prozent im Minus bei 8 317,63 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,607 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 320,76 Punkten, nach 8 320,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 320,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 297,59 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 376,63 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 164,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 7 608,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 7,72 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 2,61 Prozent auf 3,94 GBP), Rio Tinto (+ 2,37 Prozent auf 54,35 GBP), Anglo American (+ 1,74 Prozent auf 24,81 GBP), Glencore (+ 1,73 Prozent auf 4,34 GBP) und BP (+ 1,38 Prozent auf 3,94 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rightmove (-3,77 Prozent auf 6,43 GBP), 3i (-3,66 Prozent auf 32,65 GBP), International Consolidated Airlines (-1,72 Prozent auf 2,09 GBP), Intermediate Capital Group (-1,46 Prozent auf 22,98 GBP) und easyJet (-1,41 Prozent auf 5,33 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 924 424 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,502 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die M&G-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

