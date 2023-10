FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht Abschläge

Der FTSE 100 verliert am Mittag an Boden.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 7 644,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,445 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 675,21 Punkten, nach 7 675,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 628,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 681,50 Zählern.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,586 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 7 652,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 453,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 6 936,74 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 1,19 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Whitbread (+ 4,60 Prozent auf 34,76 GBP), BT Group (+ 1,77 Prozent auf 1,19 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,47 Prozent auf 62,26 GBP), Endeavour Mining (+ 1,19 Prozent auf 16,98 GBP) und Fresnillo (+ 1,11 Prozent auf 5,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil AstraZeneca (-3,30 Prozent auf 108,98 GBP), Barratt Developments (-3,26 Prozent auf 4,10 GBP), Taylor Wimpey (-2,82 Prozent auf 1,09 GBP), Smith Nephew (-1,90 Prozent auf 9,31 GBP) und The Berkeley Group (-1,88 Prozent auf 40,22 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 7 669 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 209,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

