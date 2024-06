FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind

Der FTSE 100 bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,17 Prozent stärker bei 8 161,00 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,536 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 146,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8 146,86 Punkten am Vortag.

Bei 8 177,70 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 143,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.05.2024, den Wert von 8 420,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 727,42 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Wert von 7 642,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 2,31 Prozent auf 141,55 GBP), Entain (+ 1,29 Prozent auf 6,64 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,27 Prozent auf 22,25 GBP), Rolls-Royce (+ 1,26 Prozent auf 4,64 GBP) und Admiral Group (+ 1,25 Prozent auf 25,83 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Rio Tinto (-1,51 Prozent auf 51,40 GBP), Anglo American (-1,36 Prozent auf 23,56 GBP), Glencore (-0,64 Prozent auf 4,52 GBP), Antofagasta (-0,54 Prozent auf 20,30 GBP) und BP (-0,35 Prozent auf 4,58 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 631 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,676 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

