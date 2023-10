FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,99 Prozent leichter bei 7 425,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,426 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 499,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 499,53 Punkten am Vortag.

Bei 7 499,62 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 407,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2,29 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der FTSE 100 7 731,65 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 646,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, notierte der FTSE 100 bei 6 943,91 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,70 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 2,04 Prozent auf 2,00 GBP), BAE Systems (+ 1,90 Prozent auf 10,60 GBP), Endeavour Mining (+ 1,90 Prozent auf 17,18 GBP), Mondi (+ 1,04 Prozent auf 12,65 GBP) und GSK (+ 0,92 Prozent auf 14,65 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Rentokil Initial (-7,38 Prozent auf 4,48 GBP), Anglo American (-4,29 Prozent auf 20,64 GBP), InterContinental Hotels Group (-3,54 Prozent auf 59,36 GBP), HSBC (-3,35 Prozent auf 6,20 GBP) und Ocado Group (-3,35 Prozent auf 4,85 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36 801 701 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 209,607 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

