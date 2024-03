FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 letztendlich im Minus

Letztendlich fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,37 Prozent auf 7 743,15 Punkte zurück. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,372 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 772,17 Punkten, nach 7 772,17 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 778,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 719,11 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,09 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 568,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 648,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 637,11 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,280 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 785,73 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Informa (+ 2,46 Prozent auf 8,25 GBP), Weir Group (+ 1,66 Prozent auf 19,86 GBP), ConvaTec (+ 1,63 Prozent auf 2,88 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,58 Prozent auf 40,80 EUR) und The Berkeley Group (+ 1,56 Prozent auf 46,77 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Anglo American (-5,34 Prozent auf 18,34 GBP), NatWest Group (-5,06 Prozent auf 2,40 GBP), Segro (-3,69 Prozent auf 8,51 GBP), Whitbread (-2,43 Prozent auf 32,16 GBP) und Ocado Group (-2,01 Prozent auf 4,62 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 111 886 751 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 189,416 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,33 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

