FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit Kursplus

Der FTSE 100 steigt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent höher bei 8 182,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 164,90 Punkten, nach 8 164,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 132,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 183,50 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,855 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.06.2024, einen Stand von 8 142,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 847,99 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 406,42 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 5,97 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,32 Prozent auf 6,40 GBP), Severn Trent (+ 1,98 Prozent auf 25,22 GBP), BT Group (+ 1,82) Prozent auf 1,40 GBP), Smith Nephew (+ 1,65 Prozent auf 10,80 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 1,41 Prozent auf 27,28 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-4,04 Prozent auf 20,42 GBP), Intermediate Capital Group (-2,35 Prozent auf 21,58 GBP), Intertek (-2,27 Prozent auf 46,56 GBP), Melrose Industries (-2,25 Prozent auf 5,73 GBP) und Ocado Group (-2,11 Prozent auf 3,53 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 34 056 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 223,600 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 10,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at