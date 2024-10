FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer

Der FTSE 100 zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 8 258,46 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,593 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 318,24 Punkten, nach 8 318,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 318,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 257,86 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 8 229,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 198,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 7 402,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,95 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 2,58 Prozent auf 7,67 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,05 Prozent auf 67,50 GBP), easyJet (+ 0,83 Prozent auf 5,12 GBP), BAE Systems (+ 0,72 Prozent auf 13,37 GBP) und Entain (+ 0,65 Prozent auf 7,12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Admiral Group (-2,63 Prozent auf 26,27 GBP), Ashtead (-2,47 Prozent auf 56,96 GBP), Diploma (-2,38 Prozent auf 42,68 GBP), BT Group (-2,17 Prozent auf 1,43 GBP) und National Grid (-2,16 Prozent auf 9,97 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16 188 626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 222,514 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at