NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 350 auf 440 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ähnlich wie im vergangenen Jahr erschienen die Aktien der Fluggesellschafts-Holding mit Blick auf die wohl konservativen Konsensschätzungen unterbewertet, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Ausschüttungen an die Aktionäre verstärkten das Aufwärtspotenzial. Die Treiber für eine deutlich überdurchschnittliche Kursentwicklung seien intakt. Der Experte hob seine bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebit) an./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 17:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 00:45 / EDT





