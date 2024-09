FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag notierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,73 Prozent tiefer bei 8 181,47 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,557 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 241,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 241,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 260,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 168,42 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2,33 Prozent nach unten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.08.2024, den Wert von 8 026,69 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.06.2024, einen Stand von 8 285,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 426,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,96 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Severn Trent (+ 1,50 Prozent auf 27,10 GBP), Smith Nephew (+ 1,40 Prozent auf 11,99 GBP), United Utilities (+ 1,14 Prozent auf 10,68 GBP), RELX (+ 0,95 Prozent auf 35,19 GBP) und AstraZeneca (+ 0,88 Prozent auf 126,50 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-5,18 Prozent auf 6,04 GBP), Ocado Group (-4,33 Prozent auf 3,36 GBP), Antofagasta (-3,76 Prozent auf 16,39 GBP), Associated British Foods (-3,71 Prozent auf 22,04 GBP) und Anglo American (-3,71 Prozent auf 20,24 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 134 906 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,804 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. M&G lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,61 Prozent.

