FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,53 Prozent leichter bei 7 554,88 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,363 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 594,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 594,91 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 594,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 538,85 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 7 576,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 630,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 860,07 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 2,16 Prozent ein. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 538,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 5,43 Prozent auf 6,53 GBP), Experian (+ 2,37 Prozent auf 32,00 GBP), Burberry (+ 1,55 Prozent auf 12,31 GBP), Pearson (+ 1,20 Prozent auf 9,92 GBP) und StJamess Place (+ 0,83 Prozent auf 6,33 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Rightmove (-4,25 Prozent auf 5,41 GBP), AstraZeneca (-2,84 Prozent auf 105,44 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,31 Prozent auf 7,56 GBP), Standard Chartered (-2,15 Prozent auf 5,92 GBP) und Centrica (-1,80 Prozent auf 1,47 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 6 016 423 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,379 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

