FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 zeigte sich am Abend kaum verändert.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 8 290,86 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,587 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 276,65 Punkten, nach 8 276,65 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 322,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 267,60 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,359 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 363,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 121,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 510,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,37 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Prudential (+ 4,16 Prozent auf 7,20 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,34 Prozent auf 27,26 GBP), Standard Chartered (+ 2,08 Prozent auf 7,95 GBP), BAE Systems (+ 1,96 Prozent auf 12,99 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,74 Prozent auf 25,21 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-6,12 Prozent auf 1,40 GBP), easyJet (-3,51 Prozent auf 4,84 GBP), Severn Trent (-3,01 Prozent auf 26,09 GBP), Ocado Group (-2,92 Prozent auf 3,83 GBP) und United Utilities (-2,54 Prozent auf 10,37 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 121 623 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 215,534 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at