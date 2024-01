FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart stärker

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,84 Prozent höher bei 7 640,18 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,374 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 576,59 Punkte an der Kurstafel, nach 7 576,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 640,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 576,59 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,643 Prozent. Vor einem Monat, am 12.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 542,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 644,78 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 7 794,04 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Spirax-Sarco Engineering (+ 2,30 Prozent auf 99,64 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,22 Prozent auf 1,13 GBP), Barratt Developments (+ 2,17 Prozent auf 5,47 GBP), Taylor Wimpey (+ 2,02 Prozent auf 1,46 GBP) und Fresnillo (+ 1,84 Prozent auf 5,27 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Burberry (-9,08 Prozent auf 12,37 GBP), Airtel Africa (-0,93 Prozent auf 1,29 GBP), Smurfit Kappa (-0,73 Prozent auf 35,31 EUR), Diageo (-0,04 Prozent auf 28,15 GBP) und Dechra Pharmaceuticals (+ 0,10 Prozent auf 38,66 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 947 179 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 196,610 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 11,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie zu erwarten.

