FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Centrica-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 0,73 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13 668,671 Centrica-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 125,21 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 141,25 Prozent zugenommen.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 8,16 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at