Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentable Centrica-Investition?
|
30.10.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Centrica-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Centrica-Papier bei 0,73 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13 668,671 Centrica-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 125,21 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 141,25 Prozent zugenommen.
Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 8,16 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
