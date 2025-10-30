Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus

Der FTSE 100 kam zum Handelsschluss nicht vom Fleck.

Am Donnerstag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 9 760,06 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,782 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 756,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 756,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 763,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 690,02 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,19 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 9 350,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 136,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 159,63 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,16 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Standard Chartered (+ 3,63 Prozent auf 15,71 GBP), Airtel Africa (+ 2,38 Prozent auf 2,75 GBP), Auto Trader Group (+ 1,92 Prozent auf 8,09 GBP), Centrica (+ 1,87 Prozent auf 1,80 GBP) und GSK (+ 1,77 Prozent auf 17,83 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil WPP 2012 (-16,11 Prozent auf 3,03 GBP), Ocado Group (-4,97 Prozent auf 2,20 GBP), JD Sports Fashion (-3,38 Prozent auf 0,95 GBP), Whitbread (-2,66 Prozent auf 29,65 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,57 Prozent auf 1,82 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 89 180 128 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,138 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. WPP 2012-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,93 Prozent gelockt.

