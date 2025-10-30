Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Kursentwicklung im Fokus
|
30.10.2025 17:59:04
Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus
Am Donnerstag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 9 760,06 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,782 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 756,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 756,14 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 763,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 690,02 Einheiten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,19 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 9 350,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 136,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 159,63 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,16 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Standard Chartered (+ 3,63 Prozent auf 15,71 GBP), Airtel Africa (+ 2,38 Prozent auf 2,75 GBP), Auto Trader Group (+ 1,92 Prozent auf 8,09 GBP), Centrica (+ 1,87 Prozent auf 1,80 GBP) und GSK (+ 1,77 Prozent auf 17,83 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil WPP 2012 (-16,11 Prozent auf 3,03 GBP), Ocado Group (-4,97 Prozent auf 2,20 GBP), JD Sports Fashion (-3,38 Prozent auf 0,95 GBP), Whitbread (-2,66 Prozent auf 29,65 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,57 Prozent auf 1,82 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 89 180 128 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 221,138 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. WPP 2012-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,93 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25