Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 beginnt den Montagshandel wenig verändert

Um 09:12 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,00 Prozent auf 9 645,40 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,786 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 645,59 Punkten, nach 9 645,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 9 660,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 641,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 9 284,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 120,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 248,84 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,77 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 660,42 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Metlen Energy Metals (+ 1,79 Prozent auf 42,70 EUR), Glencore (+ 1,75 Prozent auf 3,52 GBP), Weir Group (+ 1,49 Prozent auf 30,02 GBP), Antofagasta (+ 1,46 Prozent auf 27,15 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,28 Prozent auf 11,49 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-2,92 Prozent auf 183,15 GBP), Ocado Group (-2,06 Prozent auf 2,41 GBP), Centrica (-1,65 Prozent auf 1,76 GBP), Fresnillo (-1,23 Prozent auf 21,85 GBP) und HSBC (-0,98 Prozent auf 9,94 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 705 636 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,592 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die WPP 2012-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die WPP 2012-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at