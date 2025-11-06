FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diploma-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Diploma-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,02 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 22,717 Diploma-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2025 1 263,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 55,60 GBP belief. Mit einer Performance von +26,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Diploma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at