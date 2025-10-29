Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Index-Bewegung
|
29.10.2025 09:29:17
Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart
Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent stärker bei 9 733,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 696,77 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 696,74 Punkte).
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 733,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 696,75 Punkten lag.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,907 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 299,84 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 136,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 219,61 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,83 Prozent zu. 9 733,21 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 6,86 Prozent auf 143,25 GBP), Glencore (+ 5,46 Prozent auf 3,71 GBP), GSK (+ 3,86 Prozent auf 17,08 GBP), Fresnillo (+ 2,89 Prozent auf 22,10 GBP) und Rio Tinto (+ 2,03 Prozent auf 55,18 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Diploma (-1,51 Prozent auf 55,45 GBP), Barratt Developments (-1,17 Prozent auf 3,89 GBP), Burberry (-1,15 Prozent auf 12,85 GBP), Vodafone Group (-1,12 Prozent auf 0,92 GBP) und IMI (-1,09 Prozent auf 23,60 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 6 946 190 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 218,650 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
29.10.25