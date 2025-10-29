Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart

Der FTSE 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent stärker bei 9 733,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 696,77 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 696,74 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 9 733,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 696,75 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,907 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 299,84 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 136,32 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 219,61 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,83 Prozent zu. 9 733,21 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 6,86 Prozent auf 143,25 GBP), Glencore (+ 5,46 Prozent auf 3,71 GBP), GSK (+ 3,86 Prozent auf 17,08 GBP), Fresnillo (+ 2,89 Prozent auf 22,10 GBP) und Rio Tinto (+ 2,03 Prozent auf 55,18 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Diploma (-1,51 Prozent auf 55,45 GBP), Barratt Developments (-1,17 Prozent auf 3,89 GBP), Burberry (-1,15 Prozent auf 12,85 GBP), Vodafone Group (-1,12 Prozent auf 0,92 GBP) und IMI (-1,09 Prozent auf 23,60 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 6 946 190 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 218,650 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

