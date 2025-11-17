FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intertek-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Intertek-Anteile an diesem Tag bei 26,46 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,793 Intertek-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 1 862,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 49,28 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 86,24 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intertek belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at