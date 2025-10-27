Intertek Aktie

Intertek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 27.10.2025 10:04:55

FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Intertek-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 47,84 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Intertek-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,903 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 061,87 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 24.10.2025 auf 50,80 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 061,87 GBP, was einer positiven Performance von 6,19 Prozent entspricht.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intertek plcmehr Nachrichten