FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 47,84 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Intertek-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,903 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 061,87 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 24.10.2025 auf 50,80 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 061,87 GBP, was einer positiven Performance von 6,19 Prozent entspricht.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at