FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Kingfisher von vor 5 Jahren gerechnet?

Anleger, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kingfisher-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Kingfisher-Papiers betrug an diesem Tag 2,22 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,025 Kingfisher-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,68 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 22.01.2024 auf 2,21 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,32 Prozent verringert.

Der Marktwert von Kingfisher betrug jüngst 4,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at