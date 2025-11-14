Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende schwächer

Der FTSE 100 bewegte sich am fünften Tag der Woche auf rotem Terrain.

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel schlussendlich um 1,11 Prozent auf 9 698,37 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,823 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 807,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 9 807,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 807,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 610,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,163 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 452,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 177,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 071,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,41 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 2,97 Prozent auf 2,25 GBP), DCC (+ 1,66 Prozent auf 50,20 GBP), WPP 2012 (+ 0,63 Prozent auf 2,88 GBP), Burberry (+ 0,33 Prozent auf 12,32 GBP) und AstraZeneca (+ 0,28 Prozent auf 135,32 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Land Securities Group (-5,26 Prozent auf 6,13 GBP), Kingfisher (-4,03 Prozent auf 2,96 GBP), Entain (-3,71 Prozent auf 7,00 GBP), NatWest Group (-3,59 Prozent auf 6,01 GBP) und Barclays (-3,22 Prozent auf 4,14 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 132 269 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,877 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at