Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Kingfisher-Investition? 18.11.2025 10:03:39

FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.11.2022 wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kingfisher-Anteile bei 2,46 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 406,339 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 193,82 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 17.11.2025 auf 2,94 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,38 Prozent angezogen.

Kingfisher wurde am Markt mit 5,07 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kingfisher plcmehr Nachrichten