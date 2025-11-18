Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Rentable Kingfisher-Investition?
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 18.11.2022 wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kingfisher-Anteile bei 2,46 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 406,339 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 193,82 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 17.11.2025 auf 2,94 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,38 Prozent angezogen.
Kingfisher wurde am Markt mit 5,07 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingfisher plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
11.11.25