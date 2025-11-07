FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Ashtead von vor 3 Jahren rentiert?

Vor Jahren in Ashtead-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ashtead-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Ashtead-Anteile an diesem Tag bei 48,24 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Ashtead-Aktie investiert, befänden sich nun 20,730 Ashtead-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 992,95 GBP, da sich der Wert eines Ashtead-Papiers am 06.11.2025 auf 47,90 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 0,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ashtead bezifferte sich zuletzt auf 20,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at