Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|FTSE 100-Performance im Fokus
|
27.10.2025 17:58:50
Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
Letztendlich beendete der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 9 653,82 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 645,59 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,62 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 632,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 672,74 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 284,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 120,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 8 248,84 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,87 Prozent zu Buche. 9 672,74 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 3,19 Prozent auf 14,71 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,31 Prozent auf 0,88 GBP), StJamess Place (+ 2,24 Prozent auf 13,69 GBP), Burberry (+ 2,24 Prozent auf 13,26 GBP) und Barclays (+ 1,91 Prozent auf 3,96 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-4,97 Prozent auf 21,02 GBP), Flutter Entertainment (-2,92 Prozent auf 183,15 GBP), Ashtead (-2,52 Prozent auf 51,78 GBP), Ocado Group (-2,40 Prozent auf 2,40 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,26 Prozent auf 41,00 EUR).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 144 764 250 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 222,592 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Mit 10,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
