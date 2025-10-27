Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

So performte der FTSE 100 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 9 653,82 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,786 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 645,59 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,62 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 9 632,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 672,74 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 284,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 120,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 8 248,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,87 Prozent zu Buche. 9 672,74 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 3,19 Prozent auf 14,71 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,31 Prozent auf 0,88 GBP), StJamess Place (+ 2,24 Prozent auf 13,69 GBP), Burberry (+ 2,24 Prozent auf 13,26 GBP) und Barclays (+ 1,91 Prozent auf 3,96 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-4,97 Prozent auf 21,02 GBP), Flutter Entertainment (-2,92 Prozent auf 183,15 GBP), Ashtead (-2,52 Prozent auf 51,78 GBP), Ocado Group (-2,40 Prozent auf 2,40 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,26 Prozent auf 41,00 EUR).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 144 764 250 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 222,592 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Mit 10,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

