FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die BAT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,25 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,306 BAT-Aktien. Die gehaltenen BAT-Papiere wären am 20.08.2024 91,62 GBP wert, da der Schlussstand 27,71 GBP betrug. Das kommt einer Abnahme um 8,38 Prozent gleich.

BAT wurde am Markt mit 61,52 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at