WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

Bunzl-Investmentbeispiel 18.11.2025 10:03:39

FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bunzl-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Bunzl-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,78 GBP. Bei einem Bunzl-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,248 Bunzl-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 1 148,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 21,56 GBP belief. Mit einer Performance von +14,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Bunzl belief sich jüngst auf 7,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

