Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Lohnende Bunzl-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.11.2020 wurde das Bunzl-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,40 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,099 Bunzl-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bunzl-Aktie auf 22,02 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,75 Prozent verringert.
Bunzl wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,12 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
