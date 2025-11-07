Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Lukrative Halma-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halma-Anteile betrug an diesem Tag 25,78 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 3,879 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (34,28 GBP), wäre das Investment nun 132,97 GBP wert. Mit einer Performance von +32,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Halma PLC
|38,22
|0,63%
