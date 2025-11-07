FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Halma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halma-Anteile betrug an diesem Tag 25,78 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 3,879 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (34,28 GBP), wäre das Investment nun 132,97 GBP wert. Mit einer Performance von +32,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at