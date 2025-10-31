Halma Aktie
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Halma-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,64 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 309,758 Anteile im Depot. Die gehaltenen Halma-Papiere wären am 30.10.2025 46 574,98 GBP wert, da der Schlussstand 35,56 GBP betrug. Damit wäre die Investition 365,75 Prozent mehr wert.
Am Markt war Halma jüngst 13,44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
