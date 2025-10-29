Hiscox Aktie

WKN DE: A14PZ0 / ISIN: BMG4593F1389

Profitable Hiscox-Anlage? 29.10.2025 16:04:56

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Hiscox-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Hiscox-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,73 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,283 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 13,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,83 GBP wert. Mit einer Performance von +42,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Hiscox eine Börsenbewertung in Höhe von 4,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

