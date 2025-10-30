LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,35 Prozent tiefer bei 9 722,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,782 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 756,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 756,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 756,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 9 690,02 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,793 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 30.09.2025, mit 9 350,43 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 136,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 159,63 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,70 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 787,63 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 3,36 Prozent auf 15,67 GBP), Airtel Africa (+ 2,24 Prozent auf 2,74 GBP), Hiscox (+ 1,23 Prozent auf 14,01 GBP), Auto Trader Group (+ 1,21 Prozent auf 8,03 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 11,74 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil WPP 2012 (-13,98 Prozent auf 3,10 GBP), Ocado Group (-3,29 Prozent auf 2,24 GBP), JD Sports Fashion (-2,70 Prozent auf 0,96 GBP), Whitbread (-2,53 Prozent auf 29,69 GBP) und Antofagasta (-2,28 Prozent auf 27,89 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 42 477 254 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 221,138 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at