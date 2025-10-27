LSE-Handel Das macht der FTSE 100 aktuell

Am Montag halten sich die Börsianer in London zurück.

Um 12:10 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,01 Prozent auf 9 645,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,786 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 645,59 Punkten, nach 9 645,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 9 635,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 660,42 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 9 284,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 9 120,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 8 248,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 16,77 Prozent zu Buche. Bei 9 660,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Glencore (+ 1,89 Prozent auf 3,53 GBP), Burberry (+ 1,47 Prozent auf 13,16 GBP), Legal General (+ 1,42 Prozent auf 2,44 GBP), Hiscox (+ 1,30 Prozent auf 13,98 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,24 Prozent auf 11,49 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-4,79 Prozent auf 21,06 GBP), Flutter Entertainment (-3,34 Prozent auf 182,35 GBP), Diageo (-2,54 Prozent auf 17,65 GBP), Ocado Group (-1,72 Prozent auf 2,42 GBP) und Entain (-1,43 Prozent auf 8,13 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 683 795 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,592 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at