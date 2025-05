FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: Über diese Dividende können sich Reckitt Benckiser-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser am 08.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,02 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 4,66 Prozent an. 1,38 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Reckitt Benckiser-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,14 Prozent erhöht.

Reckitt Benckiser-Qualitätsdividendenrendite

Zum London-Schluss notierte die Reckitt Benckiser-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 48,93 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Reckitt Benckiser, demnach wird das Reckitt Benckiser-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Reckitt Benckiser-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Reckitt Benckiser-Titels 4,18 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,55 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Reckitt Benckiser via London 28,53 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -4,66 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Reckitt Benckiser

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,09 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,27 Prozent zulegen.

Reckitt Benckiser-Hauptdaten

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Reckitt Benckiser beträgt aktuell 33,875 Mrd. GBP. Das Reckitt Benckiser-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 23,74. Der Umsatz von Reckitt Benckiser belief sich in 2024 auf 14,169 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 2,04 GBP.

