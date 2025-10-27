FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tesco-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Tesco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tesco-Papier bei 3,53 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,345 Tesco-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 4,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,08 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 29,08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 29,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at