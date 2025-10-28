AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Index im Fokus
|
28.10.2025 12:27:13
Gewinne in London: Am Dienstagmittag Gewinne im FTSE 100
Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,04 Prozent stärker bei 9 657,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 653,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 645,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 672,66 Zählern.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 284,83 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 8 285,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16,92 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 672,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 6,59 Prozent auf 2,46 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,85 Prozent auf 72,90 GBP), HSBC (+ 2,89 Prozent auf 10,33 GBP), BAE Systems (+ 1,61 Prozent auf 18,94 GBP) und Standard Chartered (+ 1,50 Prozent auf 14,93 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Barratt Developments (-2,43 Prozent auf 3,94 GBP), J Sainsbury (-2,20 Prozent auf 3,39 GBP), Whitbread (-2,03 Prozent auf 30,42 GBP), BT Group (-1,87 Prozent auf 1,83 GBP) und Tesco (-1,83 Prozent auf 4,50 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 25 918 043 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,560 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)