Gewinne in London: Am Dienstagmittag Gewinne im FTSE 100

In London stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,04 Prozent stärker bei 9 657,70 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 653,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 645,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 672,66 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 284,83 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 8 285,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16,92 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 672,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 6,59 Prozent auf 2,46 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,85 Prozent auf 72,90 GBP), HSBC (+ 2,89 Prozent auf 10,33 GBP), BAE Systems (+ 1,61 Prozent auf 18,94 GBP) und Standard Chartered (+ 1,50 Prozent auf 14,93 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Barratt Developments (-2,43 Prozent auf 3,94 GBP), J Sainsbury (-2,20 Prozent auf 3,39 GBP), Whitbread (-2,03 Prozent auf 30,42 GBP), BT Group (-1,87 Prozent auf 1,83 GBP) und Tesco (-1,83 Prozent auf 4,50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 25 918 043 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,560 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

2025 hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at