WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

Profitabler Intermediate Capital Group-Einstieg? 27.10.2025 10:04:55

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intermediate Capital Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Intermediate Capital Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,69 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1 757,469 Intermediate Capital Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 19,81 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 815,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 248,15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

