FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,30 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 4,695 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Aktien wären am 31.10.2025 90,66 GBP wert, da der Schlussstand 19,31 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 9,34 Prozent.

Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 5,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at