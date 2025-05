FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Next-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Next-Papier letztlich bei 64,80 GBP. Bei einem Next-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,321 Next-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 123,60 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 19 074,07 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 90,74 Prozent gesteigert.

Next wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,41 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at