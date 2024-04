FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phoenix Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 05.04.2023 wurde das Phoenix Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Phoenix Group-Aktie bei 5,44 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Phoenix Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 183,824 Phoenix Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.04.2024 1 015,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,56 Prozent.

Phoenix Group wurde am Markt mit 5,47 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at