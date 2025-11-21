Phoenix Group Holdings Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
21.11.2025 10:04:50
FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Phoenix Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Phoenix Group-Papier bei 5,91 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 169,205 Anteilen. Die gehaltenen Phoenix Group-Papiere wären am 20.11.2025 1 113,37 GBP wert, da der Schlussstand 6,58 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 11,34 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Phoenix Group eine Marktkapitalisierung von 6,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
