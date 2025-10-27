St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Lukratives StJamess Place-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Wert StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der StJamess Place-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren StJamess Place-Anteile 8,46 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in StJamess Place-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 182,033 StJamess Place-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 827,42 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 24.10.2025 auf 13,39 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,27 Prozent angewachsen.
StJamess Place war somit zuletzt am Markt 6,96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
