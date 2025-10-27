Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|FTSE 100 im Blick
|
27.10.2025 15:59:03
Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zu
Am Montag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,22 Prozent auf 9 666,93 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,786 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 645,59 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,62 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 635,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 9 672,74 Einheiten.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 9 284,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 120,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 8 248,84 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 672,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 3,16 Prozent auf 14,70 GBP), StJamess Place (+ 2,84 Prozent auf 13,77 GBP), Burberry (+ 2,35 Prozent auf 13,27 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,01 Prozent auf 0,88 GBP) und Barclays (+ 1,87 Prozent auf 3,96 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-5,28 Prozent auf 20,95 GBP), Flutter Entertainment (-2,97 Prozent auf 183,05 GBP), Ocado Group (-1,59 Prozent auf 2,42 GBP), Entain (-1,50 Prozent auf 8,12 GBP) und Diageo (-1,49 Prozent auf 17,84 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 70 113 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,592 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen
Die WPP 2012-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
27.10.25