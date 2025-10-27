Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zu

Für den FTSE 100 geht es heute aufwärts.

Am Montag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,22 Prozent auf 9 666,93 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,786 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 645,59 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,62 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 635,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 9 672,74 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 9 284,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 120,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 8 248,84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 672,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 3,16 Prozent auf 14,70 GBP), StJamess Place (+ 2,84 Prozent auf 13,77 GBP), Burberry (+ 2,35 Prozent auf 13,27 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,01 Prozent auf 0,88 GBP) und Barclays (+ 1,87 Prozent auf 3,96 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-5,28 Prozent auf 20,95 GBP), Flutter Entertainment (-2,97 Prozent auf 183,05 GBP), Ocado Group (-1,59 Prozent auf 2,42 GBP), Entain (-1,50 Prozent auf 8,12 GBP) und Diageo (-1,49 Prozent auf 17,84 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 70 113 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,592 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die WPP 2012-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

