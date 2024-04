Führungsgremien von Morphosys empfehlen Annahme des Novartis-Übernahmeangebots

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vorstand und Aufsichtsrats des Wirkstoffforschers MorphoSys haben den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots durch den Schweizer Arzneimittelhersteller Novartis empfohlen. "Die vorgeschlagene Übernahme durch Novartis ist im besten Interesse von Morphosys, unseren Aktionärinnen und Aktionären und von Krebspatientinnen und -patienten weltweit", sagte Morphosys-Chef Jean-Paul Kress laut Mitteilung am Donnerstag in Planegg bei München. Damit könnten die Vermarktung und die Entwicklungsmöglichkeiten der Onkologie-Pipeline beschleunigt werden.

Novartis hatte Anfang Februar seine Übernahmepläne für Morphosys verkündet und am Donnerstagvormittag die Angebotsunterlagen veröffentlicht. Demnach bieten die Schweizer den Morphosys-Anteilseignern 68 Euro je Aktie, was nach den Berechnungen der Münchener einen Aufschlag von fast 100 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des vergangenen Monats bedeutet. Morphosys wird damit mit 2,7 Milliarden Euro bewertet. Die Offerte erfordert eine Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent. Die Angebotsfrist soll am 13. Mai enden./lew/nas